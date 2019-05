Bimbo morto a Novara: la madre al gip, non sono stata io

"Non sono stata io": davanti al gip Raffaella Zappatini, si è difesa così Gaia Russo, accusata con il compagno Nicholas Musi dell'omicidio del figlio di appena 20 mesi. La giovane ha risposto per oltre un'ora e mezza alle domande del giudice, che si è riservato la decisione sulla convalida dell'arresto. Si è invece di nuovo avvalso della facoltà di non rispondere, come già prima dell'arresto, il compagno.