La Questura di Novara indaga sulla morte di un bambino di neppure due anni, giunto questa mattina in ospedale ormai privo di vita. Per accertare le cause del decesso verrà disposta l'autopsia. Nessuna ipotesi viene al momento esclusa dagli inquirenti, che sulla vicenda mantengono il massimo riserbo. Secondo una prima ricostruzione a chiamare il 118 è stata la famiglia del bimbo, residente in città. I tentativi di rianimarlo sono stati inutili: quando è giunto in Rianimazione, era già morto.