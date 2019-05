8/o Festival Dogliani con 160 ospiti

(ANSA) - DOGLIANI (CUNEO), 5 MAG - L'edizione 2019 conferma il successo del Festival della Tv e dei Nuovi Media di Dogliani, nel cuore delle Langhe. Quasi 160 gli ospiti che, dal 2 al 5 maggio, hanno partecipato agli incontri sul tema 'Percezioni'.

L'evento - a ingresso libero - ha visto la maggior parte dei 40 incontri sold out, con iniziative collaterali che hanno coinvolto il cinema Multilanghe e portato per le strade del centro storico di Dogliani migliaia di persone. Il Festival, con i suoi 200 volontari, è seguito dai maggiori media nazionali.

Tanti gli appuntamenti - dalla politica all'attualità, dallo spettacolo alla musica - accompagnati da grandi interviste, come quelle al presidente della Camera, Roberto Fico, al presidente della Rai Marcello Foa e all'amministratore delegato Fabrizio Salini, ai personaggi dello spettacolo, come Antonella Clerici, Claudio Bisio, Luca Zingaretti, Lo Stato Sociale, Manuel Agnelli, Joe Bastianich. Già fissate le date della nona edizione, dal 7 al 10 maggio 2020.