'Picchiate sul bus per il velo', e posta video su Facebook

Aggredite e picchiate "da una ragazza" su un bus di linea a Torino perché indossavano il velo. E' il racconto, su Fb, fatto da una giovane musulmana, in un video che in pochi minuti è diventato virale.

"Eravamo sul pullman di ritorno dal centro - racconta la giovane che indossa un velo nero - una mia amica si è allontanata da un cane e una ragazza, dopo averle gridato 'Vi spaventate per un cane e poi fate gli attentati!', le ha strappato il velo. Abbiamo chiamato la polizia, e quella ragazza ci ha colpito ancora".