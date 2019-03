Calendario scolastico, lezioni dal 9/9

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Suonerà lunedì 9 settembre la prima campanella per gli studenti piemontesi delle scuole di ogni ordine e grado, mentre la fine delle lezioni è prevista mercoledì 10 giugno 2020 nelle scuole primarie e secondarie e martedì 30 giugno in quelle dell'infanzia. Il calendario scolastico 2019-2020 ha ricevuto il parere favorevole della conferenza regionale per il diritto allo studio, riunita oggi, e sarà sottoposto ad approvazione nella prossima riunione della Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell'assessora all'Istruzione Gianna Pentenero.

Il documento garantisce 208 giorni di lezione per la scuola primaria e secondaria, 225 per l'infanzia. Le scuole saranno chiuse per le vacanze di Natale da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio e da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 per le festività di Pasqua. Confermata la Settimana dello Sport in occasione delle vacanze di Carnevale, con le scuole chiuse da sabato 22 a mercoledì 26 febbraio.