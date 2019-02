Juve frana a Madrid, 2-0 per l'Atletico

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Atletico Madrid-Juventus 2-0 nell'andata degli ottavi di Champions, disputata al 'Wanda Metropolitano". La gara di ritorno martedì 12 marzo a Torino. Per i colchoneros gol di Gimenez al 78' e Godin all'83'.

Protagonista la Var con due interventi: un rigore prima coincesso e poi revocato all'Atletico per un fallo iniziato da fuori area e poi per un gol annullato a Morata, con la partita ferma sullo 0-0, per una spinta di Morata su Chiellini.

Griezmann ha colpito la traversa.