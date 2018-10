Regio Torino, entro il 20/11 bozza piano

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Tra il 15 e il 20 novembre sarà pronta la bozza del piano di sviluppo del Teatro Regio di Torino. Lo ha detto Guido Guerzoni, il manager e ricercatore della Bocconi che sta lavorando alla sua stesura, durante l'audizione in Fondazione Crt. Con lui il sovrintendente William Graziosi che il 25 ottobre incontrerà a Roma il direttore generale del ministero dei Beni Culturali Onofrio Cutaia.

Davanti al consiglio d'indirizzo della Fondazione, con il presidente Giovanni Quaglia e il segretario generale Massimo Lapucci, Guerzoni - secondo quanto appreso - ha illustrato le linee del piano, con gli interventi previsti sul fronte dei ricavi e dei costi, in un arco temporale di 1, 3 e 5 anni.

Sul fronte ricavi, in particolare, sono previste iniziative sulla biglietteria, a cominciare da una attenta revisione di promozioni e abbonamenti. Allo studio nuovi accordi con tour operator per promuovere il teatro. Quanto alla programmazione, si prevedono più serate e l'ampliamento del cartellone a nuovi generi.