Golf: 22/a edizione Premio Nasi a Torino

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Il Circolo Golf Torino ospita, domenica 21 ottobre, la 22esima edizione del Premio Giovanni Nasi, in ricordo dell'uomo di finanza e di sport che è stato presidente del Club torinese per più di trent'anni. La manifestazione - curata dalla figlia Tiziana - si avvale anche quest'anno dell'appoggio di Intesa Sanpaolo Private Banking, al quale si affianca la collaborazione del Circolo e del suo Presidente, Carla Ubertalli. L'intero incasso delle iscrizioni andrà alla Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici, presieduta proprio da Tiziana Nasi.

Le formule di gara prevedono 18 buche, Medal per i giocatori di 1/a categoria, Stableford per quelli di 2/a e 3/a. Saranno inoltre premiati i primi 3 netti delle tre categorie, oltre al 1/o lordo, 1/o Ladies, 1/o Seniores, 1/o Juniores, il 1/o, 2/o e 3/o della categoria Golfisti con disabilità. Sono previsti premi speciali offerti da Intesa Sanpaolo Private Banking.