Cherkaoui apre 41/ Torinodanza Festival

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Due lavori del pluripremiato coreografo belga marocchino Sidi Larbi Cherkaoui, 'Noetic' e 'Icon', prodotti dalla svedese GoteborgsOperans Danskompani hanno aperto stasera il 41/o TorinoDanza Festival, promosso dal 2009 dal Teatro Stabile, inserito in MiTo e diretto da Anna Cremonini. Lo spettacolo è iniziato con un'ora di ritardo per controlli di sicurezza. Ad accogliere i danzatori del gruppo di Goteborg, in un Teatro Regio sold out da giorni, con l'assessora alla Cultura Francesca Leon, accanto a Cherkaoui, alla presidente di MiTo Anna Gastel e al ceo della compagnia, Christina Bjorklund, c'era un pubblico proveniente anche da fuori Piemonte. "Questo festival è diventato un patrimonio culturale riconosciuto di questa città", ha detto Leon. "La mia danza indaga gli uomini e le loro interazioni con se stessi e la società", ha spiegato l'autore dei due balletti, il primo centrato su scienza e coscienza, il secondo sul bisogno umano di creare e distruggere miti, usando l'argilla come metafora.