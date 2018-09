Tav: Ravanelli, come per l'Ilva prevarrà il buon senso

(ANSA) - TORINO, 10 SET - "Il Movimento 5 Stelle paga un prezzo nei confronti del suo elettorato, ma come per l'Ilva anche per la Torino-Lione alla fine prevarrà il buon senso. Non farlo sarebbe ancora più clamoroso". E' l'opinione di Fabio Ravanelli, presidente di Confindustria Piemonte, promotrice del convegno di mercoledì a Torino - al quale parteciperà anche il leader nazionale Vincenzo Boccia - per sostenere l'opera. "Il governo la deve smettere di traccheggiare, non può rimangiarsi impegni assunti dai precedenti governi. Quello che pesa di più alle imprese è l'incertezza", afferma Ravanelli.

"Abbiamo apprezzato le dichiarazioni di apertura del vicepremier Salvini su temi economici. Noi non siamo partitici, siamo politici. Giudichiamo il governo sul merito delle cose, guardiamo all'interesse delle imprese". Quanto al Mo5S "c'è un tema in particolare - spiega Ravanelli - che dovrebbe toccare il suo animo ecologista. Con la Torino-Lione nel 2030 ci sarà un milione di Tir in meno sulle strade, una riduzione di 3 milioni di tonnellate di CO2, senza parlare delle ripercussioni sul traffico e sugli incidenti stradali". Al convegno di mercoledì comunque i politici non sono invitati: "Il nostro obiettivo è fare una riflessione interna, porteremo poi alla politica i risultati in un'ottica di moral suasion". Per il presidente degli imprenditori piemontesi, "il rischio che la Torino-Lione si fermi comunque non c'è. Se non si fosse ancora fatto nulla ci sarebbe il rischio, ma si sono già spesi 1,5 miliardi per studi e progetti, cofinanziati dalla Ue, il 14% delle gallerie è già scavato, c'è un accordo internazionale con la Francia. Non ci credo che si possa tornare indietro. La Torino-Lione è parte dei 3.000 chilometri di Corridoio Mediterraneo Lisbona-Kiev, unico asse infrastrutturale europeo a Sud delle Alpi. Non sarebbe un problema per gli altri Paesi, ma sarebbe una tragedia per noi. Se viene meno una tessera del puzzle crolla tutto". (ANSA).