Rifugio alpino fra aree volo notturno 118

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - In Piemonte anche un rifugio alpino figura da ieri sera fra le 108 aree per il volo notturno del 118. E' il rifugio Jervis di Bobbio Pellice, aperto tutto l'anno e dotato di una zona idonea per le esigenze del servizio.

Negli ultimi mesi sono state inaugurate 11 nuove aree. In ordine cronologico di apertura, sono a Mornese, Priocca, Fossano e Carrù, San Sebastiano Curone e Cabella Ligure, Venasca, Neive (Cuneo), Fubine e Bricherasio. Le 108 aree di atterraggio si trovano 34 a Cuneo, 32 a Torino, 12 ad Alessandria, 9 a Vercelli, 6 nel Vco, 6 ad Asti, 5 a Biella, e 4 a Novara.

Il 21 settembre il presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, e l'assessore alla Sanità, Antonio Saitta, parteciperanno a una serata per ringraziare i sindaci, i volontari e le forze dell'ordine che con il loro impegno rendono possibile l'attivazione del servizio. L'appuntamento è all'aeroporto Aeritalia 'Edoardo Agnelli', al Campo Volo di Torino.