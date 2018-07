Sorpresi dal maltempo in montagna, escursionisti dispersi

(ANSA) - ANTRONA (VCO), 3 LUG - Sono iniziate stamattina le ricerche di due escursionisti tedeschi di cui non si ha notizia da ieri. Il Soccorso Alpino Valdossola li sta cercando nella zona del lago del Cingino a 2.045 metri di altitudine, in alta valle Antrona, una laterale dell'Ossola. L'allarme è stato lanciato dalla Rega, il soccorso aereo svizzero che nella notte ha ricevuto una richiesta di aiuto dai due escursionisti in difficoltà perché colti da una forte grandinata in quota. In questo momento i guardiani della diga del Cingino stanno verificando le baite intorno al lago per capire se i due dispersi si siano rifugiati lì.

Sono state recuperate sane e salve le due escursioniste tedesche disperse in valle Antrona, nell'Ossola. Avevano dato l'allarme ieri sera perché in zona stava grandinando. Erano al lago di Cingino, a oltre 2 mila metri, e non avendo trovato rifugio in nessuna baita hanno dovuto dormire all'aperto. Gli uomini del Soccorso alpino Valdossola stamattina le hanno trovate infreddolite e bagnate. Il velivolo del 118 le ha riportate a valle.

Un altro escursionista di 33 anni, di Baldissero, è ricercato dal soccorso alpino nella Valle di Viù, nel Torinese, dove è disperso da ieri. L'uomo ha lasciato un messaggio sul libro degli ospiti del rifugio 'Tazzetti', ai piedi del Rocciamelone, a 2.600 metri di quota, poi si è allontanato. A dare l'allarme gli operatori della struttura. La scorsa notte, un forte temporale si è abbattuto nella zona.