Il centrodestra conquista per la prima volta Ivrea

(ANSA) – IVREA (TORINO), 25 GIU – Il centrosinistra cade per la prima volta a Ivrea, dal Dopoguerra roccaforte rossa. E' una vittoria storica, nella città di Adriano Olivetti e del carnevale delle arance, quella del centrodestra con Stefano Sertoli, che diventa sindaco con il 52,74% dei consensi. Il manager dell'editoria, 58 anni, ha battuto al ballottaggio il candidato del centrosinistra, Maurizio Perinetti, che si è fermato al 47,36% dei voti e, a scrutinio non ancora ultimato, ha già ammesso la sconfitta.

"Diamo finalmente un'aria nuova a Ivrea", commenta Sertoli, per il quale nei giorni scorsi si era speso Matteo Salvini in persona. "Dopo una gestione che andava avanti ormai da parecchi decenni - aggiunge - adesso cambia qualcosa nel modo di amministrare: quella di oggi è una data storica". Il calo degli elettori, oltre otto punti percentuali in meno rispetto al primo turno, non ha inciso come in passato sul risultato del centrodestra, avvantaggiato anche dal mancato accordo a sinistra con Francesco Comotto, che lo scorso 10 giugno aveva raccolto il 18% dei consensi. E non è escluso neppure che i Cinque Stelle, fuori dal ballottaggio e ufficialmente 'neutrali', abbiamo finito col rivolgere i propri voti al candidato dell'alleato di governo.

"Purtroppo in questo periodo è difficile fare politica: abbiamo perso contro i populismi", ammette sconsolato Perinetti, che nei giorni scorsi aveva ottenuto anche l'endorsement di Sergio Chiamparino, il presidente Pd della Regione Piemonte al voto il prossimo anno. "Se avessimo fatto qualche apparentamento forse avremmo vinto - sostiene il candidato sindaco sconfitto – ma non saremmo stati coerenti con i nostri elettori. Usciamo quindi da questa contesa elettorale a testa alta, con la convinzione di avere mantenuto il nostro stile".

E' una vittoria all'insegna della continuità quella ottenuta dalla candidata sindaco di Forza Italia, Cinzia Bosso, a Orbassano, comune dell'hinterland torinese. Moglie del sindaco uscente Eugenio Gambetta, la Bosso è diventata sindaco con oltre il 58% delle preferenze. Lo sfidante Giovanni Falsone, messo in campo dalla Lega per contrastare il 'sistema Orbassano', si è fermato al 42% dei voti. La vittoria della candidata di Forza Italia cambia però i rapporti di forza tra i partiti: la maggioranza sarà infatti un monocolore di Forza Italia, mentre la Lega andrà all'opposizione con Pd e Movimento 5 Stelle. (ANSA).