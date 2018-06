Douja d'Or, 864 etichette a 52/a selezio

(ANSA) - ASTI, 9 GIU - Sono 864 le etichette di vini docg, doc, igp e bio da tutte le 21 regioni d'Italia che devono essere selezionate per la 52/esima edizione del Concorso enologico nazionale Douja d'Or, il cui Salone si svolge ad Asti, nei palazzi del centro storico, dal 7 al 16 settembre. Lo ha annunciato il presidente della Camera di Commercio di Asti, Erminio Renato Goria, in occasione della presentazione del via alle selezioni.

"Sono otto le commissioni Onav già al lavoro - ha spiegato - per selezionare i vini di 320 case italiane produttrici". Cresce il livello qualitativo per accedere al premio 'Oscar Douja'.

"Abbiamo alzato da 90 a 92 il punteggio per i vini che potranno accedere a tale riconoscimento", ha detto Goria. In occasione della Douja "celebreremo anche i 40 anni dell'istituto Anag, assaggiatori grappe".