Giro: teppisti spargono olio e vetri sulle strade

Atti di teppismo contro il Giro d'Italia, questa notte, nel torinese. Vetri e olio sono stati sparsi lungo il percorso della 20a tappa della 'corsa rosa' che oggi parte da Susa per raggiungere Cervinia. A La Cassa, sulla strada provinciale di Caselette, all'altezza della località Truc di Mola, è stato versato dell'olio da motore sull'asfalto, su un tratto di circa 200 metri. I carabinieri della compagnia Rivoli hanno bloccato la circolazione per consentire le operazioni di pulitura della strada.

Vetri, invece, sono stati sparsi in una rotonda a Villardora.

Anche in questo caso, l'area è stata ripulita. I carabinieri e la Questura di Torino indagano per risalire al responsabili. Non sono stati lasciate scritte, ma gli investigatori non hanno dubbi che gli episodi siano legati al passaggio del Giro.Oggi il movimento 'No Tav' ha preannunciato un presidio di protesta a Susa e l'esposizione di bandiere lungo il percorso della tappa contro la nuova ferrovia Torino-Lione e per la Palestina.