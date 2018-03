Valanga in Valsesia, soccorsi gli isolati: molti già a valle

Sono stati riportati a valle dal Soccorso Alpino 17 turisti bloccati da ieri da una valanga caduta in alta Valsesia, nel territorio del comune di Alto Sermenza. Lo rende noto il commissario prefettizio, Elena Daghetta. Sono in corso le operazioni di sgombero della massa nevosa per la riapertura della provinciale 10 da parte della ditta incaricata dall'amministrazione provinciale di Vercelli. Nella località Rima rimangono 5 residenti "in contatto con l'amministrazione comunale e con i servizi di soccorso".