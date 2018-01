Presidente Gtt, utile 11,5 mln nel 2021

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - "Abbiamo approvato un piano di rilancio. Sentirlo definire di salvataggio mi ferisce. Il nostro obiettivo è arrivare al 2021 con un utile di 11,5 milioni di euro e un ebitda di 72 milioni". Lo ha affermato Walter Ceresa, presidente del Gtt, l'azienda del trasporto pubblico torinese, in un'audizione in consiglio regionale. Ceresa ha detto che il costo del lavoro scenderà di 24 milioni, riduzione che sarà in parte garantita dai circa 500 pensionamenti, mentre per i 260 esuberi previsti si tratterà con i sindacati.

"Ho sempre creduto nel rilancio dell'azienda, nonostante per un lungo periodo fossero prevalenti le forze che preferivano percorsi diversi. Abbiamo predisposto i bandi per l'acquisto dei bus e presto partiremo anche per i tram", ha spiegato il presidente del Gtt. "Stiamo attuando un piano contro l'evasione che a oggi si attesta su un tasso di 10% e aumenteremo le strisce blu con circa 7.000 posti aggiuntivi", ha aggiunto.