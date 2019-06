Roberto Gravina (M5s) è il nuovo sindaco di Campobasso

Al ballottaggio a Campobasso Roberto Gravina del Movimento 5 Stelle vince con il 69,07%. La candidata sindaco sfidante del centrodestra (Popolari per L'Italia, Lega Salvni, E' Ora, Forza Italia e Fratelli d'Italia), Maria Domenica D'Alessandro, al 30,93%.

"Roberto Gravina è il nuovo sindaco di Campobasso, un'altra vittoria importante in un ballottaggio! Buon lavoro a Roberto e a tutta la nuova giunta comunale!", ha scritto su Twitter il Movimento 5 Stelle.

"Non è vero che sulla mia figura ci sia solo l'avvicinamento da parte del centrosinistra ma, anzi - ha detto il neosindaco Gravina - una parte del centrodestra ha votato compattamente su di me. Adesso per la Lega tira una brutta aria". "Un risultato importante sono emozionato, non lo nascondo, è una bellissima vittoria", ha sottolineato il neo sindaco davanti al suo comitato elettorale sottolineando più volte "l'enorme distacco" in termini percentuali. Gravina ha poi parlato di una giunta a quattro.