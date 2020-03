T.intensiva Marche in Fiera Civitanova

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 27 MAR - Sarà la zona fieristica di Civitanova Marche la sede della nuova struttura di terapia intensiva da 100 posti letto delle Marche, per la quale era stata chiesta la consulenza di Guido Bertolaso. Lo annuncia il sindaco Fabrizio Ciarapica con un post su Facebook.

"Bertolaso chiama, Ciarapica risponde: la Fiera di Civitanova potrebbe essere il nuovo ospedale di terapia intensiva delle Marche. Questa mattina Patrizia Arnosti, la consulente tecnica di Bertolaso, dopo i sopralluoghi effettuati ad Ancona, che però non hanno dato esiti positivi, individua nella Fiera di Civitanova Marche la struttura più adatta per allestire in pochi giorni un ospedale con 100 posti di terapia intensiva" per l'emergenza Covid-19. "La situazione di drammatica emergenza sanitaria ci impone grande senso di responsabilità nei confronti della nostra comunità" spiega Ciarapica: il presidente della Ceriscioli "ha manifestato la propria gratitudine per la disponibilità. E' il tempo della responsabilità".