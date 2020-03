Terremoto: Camerino, 16,7% pratiche ricostruzione

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 26 MAR - Su 1.965 attese, ad oggi sono 327 le pratiche presentate per la ricostruzione post sisma a Camerino, per una percentuale pari al 16,6%. A darne notizia è l'amministrazione comunale che ha divulgato un report in cui si fa il punto della situazione a 3 anni e mezzo dal sisma. Delle 327 pratiche, 199 sono legate alla ricostruzione "leggera" e 128 alla "pesante". Ma i progetti che già hanno ottenuto il decreto di finanziamento sono soltanto 143, di cui 127 per danni lievi. I lavori che hanno già avuto il via libera al finanziamento sono tutti avviati. A Camerino le domande di contributo che si attendono per il recupero degli edifici con lettera E, quindi con gravi danni, sono 1.411.