Marche, record morti, 32 in un giorno

(ANSA) - ANCONA, 24 MAR - Record di decessi in un giorno nelle Marche nell'emergenza coronavirus: sono stati 32. Il Gores ha comunicato il totale delle vittime che sale a 283 (194 uomini e 89 donne). Registrati infatti anche i decessi di altre 21 persone avvenuti nei giorni scorsi con diagnosi di coronavirus confermata oggi. Dunque altri 53 morti (40 uomini e 13 donne) si aggiungono a 230 comunicati ieri. Fuori dal computo regionale ci sono altre quattro persone provenienti da altre Regioni e decedute in strutture marchigiane dov'erano ricoverate. L'età media delle vittime finora è di 79,4 anni (98,2% con patologie pregresse). Notizie "ancora una volta brutte" commenta il presidente della Regione Luca Ceriscioli: "Cari marchigiani, la strada da percorrere è veramente difficile, ma noi continuiamo a mettere in campo tutte le soluzioni per fronteggiare questa emergenza. La vicinanza e l'affetto vanno a tutti coloro che soffrono e ai sanitari, che continuano a lavorare con grande impegno e grande senso di responsabilità".