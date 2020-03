Coronavirus: Mastrivincenzo, seduta telematica Consiglio

(ANSA) - ANCONA, 22 MAR - "Tutti i consiglieri regionali, di maggioranza e opposizione, stanno lavorando, ognuno nel proprio territorio, per sostenere e coadiuvare l'azione del governo regionale impegnato ad affrontare questo momento di estrema difficoltà. Li ringrazio perché, ora più che mai, occorre cercare di risolvere i problemi e dare risposte concrete, mettendoci a disposizione dei cittadini marchigiani". Lo sottolinea il presidente dei Consiglio regionale delle Marche, Antonio Mastrovincenzo, secondo il quale "senso di comunità vuol dire essere presenti, saper ascoltare, accogliere le istanze di tutti per non lasciare indietro nessuno. Particolare attenzione, lo ribadisco, va rivolta agli operatori sanitari, che si stanno spendendo in modo davvero straordinario". L'attività amministrativa del Consiglio Regionale sta proseguendo regolarmente con la maggior parte dei dipendenti e collaboratori in smart working. Per quanto riguarda gli organi dell'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza fin da subito si è riunito in video conferenza per adottare gli atti indifferibili ed assicurare la continuità dell'attività istituzionale. Mastrovincenzo informa che per martedì è in programma, in web conference, una riunione del Coordinamento nazionale dei Presidenti delle Assemblee Legislative italiane, che dovranno condividere percorsi comuni di operatività in questa fase emergenziale. Con le stesse modalità telematiche continueranno ad operare le Commissioni consiliari e, nei prossimi giorni, si svolgerà una seduta del Consiglio, che avrà come unico punto all'ordine del giorno le comunicazioni del Presidente della Giunta, Luca Ceriscioli, sull'emergenza Covid-19.(ANSA).