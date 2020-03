Regionali: Longhi, il mio percorso prosegue

(ANSA) - ANCONA, 2 MAR - Il percorso intrapreso con lo slogan 'Le Marche ideali' "non s'interrompe qui, prosegue con i prossimi incontri a Camerino, Fabriano, San Severino Marche, Offagna, Cagli, Montefiore dell'Aso e in tanti altri luoghi di questa regione, per proseguire il confronto". L'ex rettore dell'Università Politecnica delle Marche Sauro Longhi, indicato come possibile candidato di un vasto campo progressista, aperto anche a M5s, non demorde, nonostante il ricompattamento del Pd intorno al sindaco di Senigallia e presidente di Anci marche Maurizio Mangialardi, mantiene la sua "convinta disponibilità a guidare una larga coalizione di area progressista che possa condividere gli obiettivi definiti dal manifesto a suo tempo pubblicato e che rappresenta una piattaforma programmatica su cui costruire il rilancio della Regione". Longhi rilancia l'idea di una "politica fatta con le persone, che si rifà ai valori della Costituzione, dell'impegno civico e del rispetto dell'ambiente" con le opportunità dell'innovazione tecnologica.