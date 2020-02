Mancinelli, Mangialardi sembra avere più consenso

(ANSA) - ANCONA, 28 FEB - "Non sarò di ostacolo e sosterrò in modo responsabile e leale il candidato che raccoglie il più ampio consenso, ed in questo momento la candidatura di Mangialardi sembra avere tali caratteristiche". Lo dichiara la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli a proposito della scelta del candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Marche. "Negli ultimi giorni è avanzata la candidatura del collega sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, presidente regionale Anci, sostenuta da diversi sindaci, specie dei Comuni più piccoli e dell'entroterra. - ricorda - Rispetto a questa proposta il Presidente Luca Ceriscioli esprime un giudizio positivo e dichiara di non ricandidarsi sostenendo l'ipotesi Mangialardi. "In una situazione difficile, per certi aspetti di emergenza, avevo dato la disponibilità a dare una mano, a candidarmi". La sindaca ricorda che aveva dato la disponibilità a candidarsi per dare una mano e non per creare un ostacolo, e di aver ricevuto dai dirigenti Pd la risposta "no, grazie".