Consiglio Marche 3/3 senza pubblico

Il Consiglio regionale delle Marche, convocato ad Ancona per martedì 3 marzo a partire dalle ore 12, si terrà "senza la presenza del pubblico". La decisione è stata assunta dal presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mastrovincenzo in base a quanto disposto nell'ordinanza emanata il 25 febbraio dal Presidente della Giunta regionale ("Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epimediologica da Covid - 19") e relativa nota esplicativa. Come di consueto sarà possibile seguire i lavori in streaming, collegandosi al sito del Consiglio regionale (www.assemblea.marche.it). La seduta sarà aperta dalle comunicazioni del presidente Luca Ceriscioli sulla stessa emergenza epidemiologica.