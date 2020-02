Ricci, amnesie Salvini a Pesaro, qui centrosinistra ha vinto

"Mi sono stupito un po' delle parole di Salvini su Pesaro". Il sindaco Matteo Ricci (Pd) risponde su Facebook al discorso fatto da Matteo Salvini ieri sera in piazza del Popolo a Pesaro, ironizzando sulle "amnesie" del leader della Lega. "Ha detto che dovrei fare gli scatoloni per andare a casa. Gli ricordo che a maggio, pochi mesi fa, abbiamo vinto alla grande, al primo turno con quasi il 58%; lo stesso giorno del trionfo della Lega alle Europee metà degli elettori di Salvini". E ancora Salvini "ha detto che, se vince la Lega, per tre anni le nuove imprese non pagheranno le tasse comunali. Peccato che a Pesaro lo facciamo da anni e che siamo stati il primo Comune a farlo insieme a Cesena. Potevano avvisarlo". "Nelle Marche il centrosinistra ha i suoi problemi, inutile negarlo - prosegue Ricci -, ma non mi pare che la destra stia meglio. Se daremo tutti una mano al segretario regionale Gostoli, uscirà a breve una proposta unitaria e competitiva per vincere".