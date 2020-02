Terremoto: Sborgia a Legnini, in ballo credibilità Stato

"Al nuovo commissario Legnini diciamo che abbiamo bisogno di norme certe, subito eseguibili e realmente efficaci per velocizzare la ricostruzione post sisma. In ballo non c'è solo il nostro futuro, ma anche la credibilità dello Stato". A dirlo all'ANSA è il sindaco di Camerino, Sandro Sborgia. "Abbiamo bisogno di un'attività amministrativa che non sia ostacolo, ma di aiuto per ricostruire in tempi rapidi le nostre città - aggiunge -. La credibilità delle Istituzioni passa anche attraverso questi momenti, voglio sperare che lo Stato si dimostri adesso all'altezza della situazione adottando provvedimenti seri". Intanto Sborgia continua a interloquire cittadini e imprenditori del territorio: "Nella serata di ieri - spiega - come amministrazione comunale abbiamo incontrato i residenti del quartiere Vallicelle che rispetto alle delocalizzazioni si sentono emarginati e distanti dai principali servizi. Stasera ci vedremo invece con gli allevatori e gli agricoltori del territorio".