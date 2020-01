Fs, nuovo treno Pop dal 27/1

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 24 GEN - Inaugurato nella stazione di San Benedetto del Tronto il nuovo treno Pop. Si tratta del secondo dei 26 nuovi treni regionali previsti dal contratto di Servizio 2019-2033, che da lunedì 27 gennaio sarà in circolazione fra Pesaro e Ascoli Piceno. "È un progetto enorme di riqualificazione del parco ferroviario della nostra regione" ha detto il presidente della Regione Ceriscioli, ricordando che le linee regionali "sono quelle che hanno la miglior risposta in termini di soddisfazione del cliente". I treni Pop sono tecnologici e sostenibili, elettrici, con risparmio energetico, dotati di di Wi-Fi e telecamere per la sicurezza, accessibili. I convogli "si incrociano con la strategia di mobilità della bicicletta. Io ogni mattina raggiungo in treno la Regione da Pesaro". Il Pop, ha spiegato l'ad di Trenitalia Orazio Iacono, è un treno di ultima generazione, elettrico "e ci rende più competitivi".