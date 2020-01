Presentato progetto ponte ciclopedonale Cesano

Un ponte ciclopedonale sul Cesano (lungo 196 mt, largo 5) per pedoni, biciclette e mezzi di soccorso, lungo il tracciato della ciclovia Adriatica, tra la ciclabile esistente di Marotta e quella in progettazione a Senigallia, a cavallo delle province di Ancona e Pesaro Urbino. L'opera sarà finanziata totalmente dalla Regione Marche con 2 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione. Il progetto è stato presentato dal presidente Luca Ceriscioli a Mondolfo, presenti autorità del territorio.

"Rappresenta un tassello importante in un quadro di ciclabili che coinvolge tutta la regione - ha spiegato - Un grande progetto di mobilità sostenibile che guarda a queste infrastrutture per ambiente, qualità della vita e turismo.

Sappiamo che il cluster della bicicletta è uno fra i più importanti e crescenti al mondo. Le Marche hanno le caratteristiche per catturarlo: dai paesaggi ai luoghi d'interesse straordinari lungo i percorsi, una qualità dell'ambiente che accoglie al meglio chi va in bici".