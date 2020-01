Giancristofaro al vertice Polizia Stradale Camerino

Con l'inizio del 2020 si è insediato il nuovo Comandante della Polizia stradale di Camerino: l'ispettore Capo Roberto Giancristofaro, 49 anni, originario di Lanciano (Chieti), laureatosi nel 1999 in Giurisprudenza proprio all'Unicam e da tre anni già vice comandante dello stesso Distaccamento. Giancristofaro vanta una lunga esperienza in Polizia, iniziata nel 2003 come vice ispettore e responsabile di turno presso l'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico - sezione Volanti - della Questura di Vercelli. Nel frattempo ha conseguito anche la laurea in Scienze dell'investigazione all'Università dell'Aquila. Nel 2012 è stato assegnato alla Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura di Ancona, dove ha collaborato con diversi pm fra i quali l'attuale Procuratore Capo della Procura per i minori di Ancona Giovanna Lebboroni. Tra le tante e importanti attività d'indagine anche quella sulle presunte "spese facili" dei Gruppi consiliari regionali Marche.