Gaetano Angeletti, con sua onlus aiuta chi ha problemi di droga

Per il suo quotidiano impegno nel sostegno alle famiglie con problemi di disagio giovanile e nel contrasto alla tossicodipendenza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Gaetano Angeletti, 76 anni, di Corridonia (Macerata), il titolo Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Angeletti, pensionato e già titolare della tipografia Taf srl, è presidente dell'associazione "La Rondinella" di Corridonia. Nel 2005 il figlio Manolo, di 30 anni, muore per un'overdose di cocaina. Questa tragedia è alla base del suo impegno, insieme alla moglie Gabriella, per la fondazione e promozione della onlus, che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie con problemi di disagio giovanile legato alla dipendenza da droghe e di portare avanti percorsi di prevenzione e informazione nelle scuole e nelle parrocchie, coinvolgendo psicoterapeuti ed educatori e lavorando sul rapporto genitori-figli, elemento fondamentale, secondo Angeletti, per un effettivo recupero dei ragazzi vittime della droga. Nel 2016, a causa del terremoto, la sede dell'associazione è stata ritenuta inagibile ma le attività di aiuto alle famiglie sono proseguite nella sua tipografia.