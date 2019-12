11,5 KG marijuana,arresto madre e figlio

(ANSA) - FERMO, 16 DIC - Nell'ambito dei controlli predisposti per il piano "Natale Sicuro", i Carabinieri dei Nuclei investigativi dei Comandi Provinciali di Fermo ed Ascoli Piceno, insieme a quelli della Stazione di Monterubbiano, hanno chiuso un'indagine arrestando una 61enne italiana e il figlio di 29 anni, incensurati, con l'accusa di coltivazione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Dopo vari appostamenti e servizi di pedinamento diurni e notturni, i militari hanno fatto irruzione nell'abitazione dei due, nelle campagne fermane.

Dentro c'era un laboratorio per la coltivazione: serre a tenuta stagna, vasche di decantazione, tester chimici, lampade ultraviolette, concimi ed essiccatori professionali, bilance di precisione, materiale per confezionare le dosi. Sequestrati 11,5 chili di marijuana suddivisa in 248 sacchetti, oltre a 4.500 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Il 29enne è stato rinchiuso nel carcere di Fermo, per la madre sono scattati gli arresti domiciliari.