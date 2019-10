Marche 2/e Best in Travel Lonely Planet

Le Marche entrano nella Best in Travel 2020 dell'australiana Lonely Planet: sono al secondo posto della lista delle regioni in tutto il mondo che il prossimo anno meritano una visita. Best in Travel è la pubblicazione che ogni anno mappa il meglio tra destinazioni sconosciute e mete che vale la pena riscoprire e racconta 30 luoghi, equamente divisi tra Paesi, città, regioni. Per ogni edizione le destinazioni vengono selezionate dai collaboratori delle guide sparsi in tutto il mondo. "Una grande soddisfazione e un orgoglio che voglio condividere con tutta la comunità marchigiana - commenta il presidente della Regione Luca Ceriscioli - in particolare con i tantissimi operatori del turismo per questo significativo riconoscimento concesso da Lonely Planet che colloca le Marche, unica regione italiana presente nella graduatoria, al secondo posto tra le 10 più importanti mete turistiche mondiali consigliate per il 2020. Un riconoscimento che attesta la validità della nostra offerta turistica complessiva".