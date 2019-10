Centrodestra, M5s Pesaro ha tradito elettori

(ANSA) - PESARO, 10 OTT - "I 5 stelle pesaresi hanno tradito il voto dei pesaresi e dopo soli 5 mesi entrano in maggioranza.

Svenduta la fiducia degli elettori per ambizioni personali.

Chiederemo subito il riequilibrio nelle commissioni e le loro dimissioni da tutti gli incarichi di garanzia". E' la reazione di consiglieri comunali di opposizione di Lega Pesaro, Prima c'è Pesaro-Fdi, Forza Italia alla notizia della delega su 'Pesaro Studi' data dal sindaco Ricci alla consigliera M5s Frenquellucci. "L'inciucio pesarese tra Pd e 5 stelle è ormai avvenuto - osservano in una nota in consiglieri di centrodestra -. Dopo soli cinque mesi dalle ultime elezioni il Movimento Cinque stelle pesarese cede allo sfacciato e strumentale corteggiamento di Ricci e di fatto aderisce alla maggioranza. Un'operazione politica degna del peggior trasformismo. Un conto è offrire una collaborazione per lavorare al bene della città, un conto è cambiare casacca in corsa. I grillini hanno tradito i loro elettori svendendo il consenso ottenuto a maggio per soddisfare le ambizioni personali di qualcuno di loro. Ora si spiegano in modo più chiaro anche gli scontri interni ai pentastellati prima delle elezioni che hanno dimezzato la loro classe dirigente, in parte epurata senza apparenti motivi. Sarà divertente - incalza il centrodestra - vedere con che faccia i 5 stelle oggi faranno le barricate all'ospedale unico a Muraglia contro il quale hanno da sempre combattuto. Sarà divertente vedere come la cementificazione della Celletta passerà in secondo piano. Sarà divertente e avvilente vedere i moralizzatori a Cinque stelle, che dovevano aprire la scatoletta di tonno, sedersi assieme a quelli che fino a due mesi fa erano gli avversari". "Finalmente anche a Pesaro è venuto allo scoperto il vero volto del M5s poltronaro e vicino al Pd - si legge nella nota -. L'unica vera opposizione all'attuale amministrazione a Pesaro e alla Regione targata Ceriscioli è il centrodestra. Rimaniamo attoniti di fronte a questo cambio di rotta del Movimento Cinque stelle, che fino a ieri ha urlato contro il Pd ed oggi ci va a braccetto spartendosi posti e programmi". Il centrodestra pesarese accusa il M5s di avere "tradito le speranze di quella base che vedeva nel movimento una forza sana che non intendeva sposare la politica legata solo a posti ed interessi. Il sogno è svanito". "La 'rivoluzione gentile' promessa dalla candidata sindaco Frenquellucci in campagna elettorale è stata talmente gentile che in 5 mesi ha svenduto i propri ideali in cambio di una poltroncina comoda - rincarano la dose -. Questo inganno a Cinque stelle va smascherato subito e per questa ragione che chiederemo formalmente al presidente del Consiglio comunale di riequilibrare tutte le commissioni dove oggi i 5 stelle siedono all'opposizione e le loro dimissioni da tutti gli incarichi nei ruoli di garanzia. Ora che l'inciucio è firmato non si possono più nascondere - è la conclusione - e devono dire con chiarezza ai loro elettori che li hanno traditi e che si sono svenduti al Pd in cambio di una pacca di fava".(ANSA).