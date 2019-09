2/o Marche Trail,appuntamento 11 ottobre

Sulla scia del successo dello scorso anno e dopo la presenza del campione, testimonial dell'immagine della Regione Marche, Vincenzo Nibali, nei giorni scorsi è stata presentata la 2/a edizione del Marche Trail, il più importante evento "Unsupported Bike Adventure" a livello regionale. Un evento dedicato a chi ama pedalare, conoscere nuovi territori, entrare in contatto con le culture locali, un viaggiare autentico in grado di far stabilire un legame profondo con i luoghi e le persone che incontrano. L'appuntamento è per l'11 ottobre, le iscrizioni sono già aperte. L'itinerario, modificato rispetto al 2018, è pensato per un viaggio in mountain bike o con bici gravel, all'insegna della scoperta e del vivere una regione ospitale, ricca di storia e tradizioni.

Dalla riviera del Conero alla riviera delle Palme, attraverso quattro province, oltre 40 comuni e due parchi (Conero e Sibillini). Il percorso (circa 350 km e 7.500 mt di dislivello) è interamente su strade bianche o stradine secondarie.