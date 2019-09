Scuola: Urbino, per "Oddi" e liceo "Raffaello" avvio il 23/9

(ANSA) - URBINO, 13 SET - Il liceo "Raffaello" e la scuola statale dell'infanzia "Oddi" inizieranno l'anno scolastico lunedì 23 settembre 2019. Il Sindaco, Maurizio Gambini, ha firmato l'ordinanza (n. 43/2019) che rinvia di una settimana le attività didattiche rispetto al calendario scolastico regionale, dopo l'ordinanza che ha disposto la chiusura dell'immobile di via Oddi 17 sul quale è stata dichiarata l'inidoneità statica.

Lo rende noto il Comune: "dopo avere individuato le sedi che ospiteranno i bambini della scuola "Oddi" e gli studenti del liceo "Raffaello", la misura si è resa necessaria per permettere la realizzazione di interventi di adeguamento delle strutture e il trasloco di arredi, attrezzature e materiale scolastico".

Gli alunni della scuola "Oddi" verranno trasferiti negli spazi della scuola elementare di Trasanni, come concordato durante la riunione che il Sindaco ha tenuto insieme alla dirigenza dell'Istituto Comprensivo "Pascoli" con le insegnanti e i genitori. Dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi, l'edificio di Trasanni si è ritenuto idoneo a ospitare i 42 bambini della "Oddi", grazie ad alcuni "piccoli adeguamenti".

Nel frattempo l'ingresso all'immobile è autorizzato dai responsabili scolastici, comunali, provinciali e universitari per recuperare i materiali nei rispettivi locali di competenza e procedere con le operazioni di trasloco, in giorni diversificati secondo un calendario concordato tra gli Enti e l'Ufficio Tecnico comunale.(ANSA).