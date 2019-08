Senza patente e assicurazione, maxi multa

Quasi 6mila euro di multa a un 22enne perché fermato dai carabinieri di Fabriano in sella a un motociclo, non di sua proprietà, senza aver mai conseguito la patente di guida e perché il mezzo in questione era sprovvisto della polizza assicurativa. A seguito di una perquisizione domiciliare a casa sua erano stati rinvenuti anche 22 gr di hashisc ed era scattata una denuncia per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il caso, di cui si è avuta notizia ora, risale al 18 luglio: dopo il rinvenimento della droga il giovane era stato sottoposto agli esami di secondo livello all'ospedale Engles Profili che avevano evidenziato una positività ai cannabinoidi con denuncia anche per guida sotto l'effetto di stupefacenti. Non è la sola denuncia da parte dei militari fabrianesi. Gli esami di secondo livello hanno evidenziato la positività ai cannabinoidi anche per un 23enne residente in provincia di Perugia e un 60enne di Fabriano positivo alla cocaina, entrambi controllati a fine luglio.