Accordo Confindustria Marche Nord-IIS Podesti

(ANSA) - ANCONA, 2 AGO - Arricchire la formazione degli studenti e agevolare il loro inserimento nel mondo del lavoro: questi gli obiettivi principali dell'accordo sottoscritto tra Confindustria Marche Nord raggruppamento di Imprese del Comprensorio Anconetano e l'Istituto d'Istruzione Superiore 'Podesti Calzecchi Onesti' di Ancona. Una collaborazione, quella tra Confindustria e IIS, che dura da tempo e "che è sempre stata focalizzata - si legge in una nota - all'acquisizione e sviluppo di competenze e all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

L'accordo si concretizzerà in una serie di iniziative quali visite all'interno delle aziende, testimonianze di imprenditori nella scuola, coinvolgimento dell'IIS Podesti in tutte le iniziative che Confindustria porta avanti sul territorio in materia di formazione e orientamento, coinvolgimento di un rappresentante di Confindustria all'interno del Comitato Scientifico.

"Le richieste delle nostre aziende - ha dichiarato Paolo Bedetti, presidente del Comitato Anconetano di Confindustria - sono tante e variegate e soprattutto cambiano con il rapido avvento delle nuove tecnologie. Trovare ragazzi non solo preparati ma anche motivati a entrare in azienda è per noi di vitale importanza per saper cogliere i seppur timidi segnali di ripresa. Ecco perché l'interazione con le scuole è uno degli elementi fondamentali del mio programma di lavoro: e sono particolarmente contento di lavorare con l'IIs Podesti, un istituto a cui sono legato anche a livello personale perché mi sono diplomato qui nel 1980".

"L'attenzione verso le esigenze delle imprese del territorio è un tema che come Istituto abbiamo sempre perseguito - ha aggiunto Vinicio Cerqueti, dirigente scolastico dell'IIS - siamo consapevoli che è necessario avere non solo laboratori aggiornati allo stato dell'arte ma anche quella contaminazione con il mondo delle imprese per toccare con mano quello di cui realmente hanno bisogno, coinvolgendo gli studenti insieme ai loro insegnanti".