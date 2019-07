Ospedale Amendola, Ceriscioli: 'Tempi rispettati'

(ANSA) - ANCONA, 25 LUG - Verrà pubblicato domani in gazzetta ufficiale italiana l'avviso per il bando del Nuovo ospedale di Amendola. Si prevede che l'aggiudicazione si possa concludere entro il 2019. I lavori previsti dovrebbero terminare in due anni, salvo riduzioni offerte in fase di gara. L'importo totale dell'investimento finanziario è 18 milioni e 800 mila euro (Ricostruzione sisma 13 milioni e 800 mila, donazione privata "Rosneft" 5 milioni). I posti letto sono 40 (di cui 7 tecnici) più 40 di Rsa.

"Sta arrivando il nuovo Ospedale dei Sibillini. Ringrazio tutti quelli che in questi mesi hanno lavorato alacremente affinché tutto andasse per il verso giusto" ha detto il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli.

"Sta arrivando il nuovo Ospedale dei Sibillini. Ringrazio tutti quelli che in questi mesi hanno lavorato alacremente affinché tutto andasse per il verso giusto" ha detto il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. "Sono molto soddisfatto di questo percorso che ha coinvolto molti soggetti. Grazie anche alla consistente donazione privata del gruppo Rosneft, l'importo complessivo di tutta l'operazione è di oltre 18 milioni di euro. Restituiamo ad un territorio così duramente colpito dal terremoto un ospedale strategico per tutta l'area montana dei Sibillini che tornerà ad avere servizi sanitari che rispondono ai bisogni dei marchigiani".

"Il Comune - ha aggiunto il presidente - ha saputo lavorare in parallelo all'attività della Regione. C'è stata grande qualità nel governare il percorso facendo azioni in parallelo. L'Ufficio della ricostruzione, con l'architetto Bartoli, ha seguito progetto e validazione, nel contempo variante, acquisizione del terreno, bonifica bellica: sono stati uccisi tanti tempi morti: il che significa che tra bando, 60 giorni per i privati, valutazione e affidamento il cantiere partirà entro l'anno".