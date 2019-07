Vasto incendio in capannone mobilificio

(ANSA) - VALLEFOGLIA (PESARO URBINO), 22 LUG - Un incendio divampato nella notte per motivi in fase d'accertamento, ha danneggiato oltre metà di uno stabilimento di circa 10mila metri quadrati della ditta Fuligna e Sensoli, 25 dipendenti, che realizzata prefabbricati per arredamenti a Bottega di Vallefoglia nel Pesarese. Per spegnere le fiamme, che hanno sprigionato fumo nero ma che ora sarebbero sotto controllo, i vigili del fuoco sono impegnati da oltre otto ore: danni alla struttura, nella quale ha ceduto una parte della copertura, e ad alcuni macchinari. Nessuna persona risulta coinvolta o ferita nell'incendio.