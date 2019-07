Promozione salute over 65,accordo Regione-Sindacati

Regione Marche e sindacati pensionati delle Marche (Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil) hanno firmato un accordo per costruire una più stretta alleanza sulla promozione della salute degli over 65; per contribuire a migliorare le condizioni di vita in buona salute con una attenzione particolare alla prevenzione e alla sostenibilità del sistema sanitario. Tra gli obiettivi: ampliare le attività congiunte di informazione e formazione sul contrasto ai principali fattori di rischio per malattie croniche non trasmissibili, su prevenzione dell'osteoporosi e degli incidenti domestici, promozione dell'attività fisica e adozione di un sano stile di vita, sensibilizzazione per aderire a screening oncologici e vaccinazioni che ora includono nei Lea per gli over 65 anche anti-Pneumococco e Herpes Zoster. "Il tema della Salute - ha commentato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli - non è solo farmaco o ricovero ma quello che facciamo quando stiamo bene, prevenzione, screening, comportamenti e informazioni".