Nel vivo avvio Accordo programma Area crisi Fermano-Maceratese

Entra nella fase operativa l'avvio dell'Accordo di programma per l'area di crisi complessa del distretto fermano-maceratese. Il 23 luglio in Provincia a Fermo dalle 11 si terrà la presentazione aperta agli operatori pubblici e privati interessati. Verrà illustrato l'iter che porterà alla firma dell'Accordo a partire dal lancio della "call": la manifestazione d'interesse di imprese a investire nel territorio. L'area è stata riconosciuta dal Mise con un decreto del ministro Di Maio (12 dicembre 2018). Comprende 42 comuni del distretto pelli e calzatura tra cui Fermo, Montegiorgio, Porto Sant'Elpidio, Civitanova Marche, Tolentino. "Prosegue a ritmo incalzante, secondo il programma ambizioso condiviso con il Gruppo di coordinamento e controllo - spiega l'assessore regionale al Bilancio e alle Aree di crisi, Fabrizio Cesetti - il confronto tra Regione, due Province, Mise e Invitalia per la costruzione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (Prri)".