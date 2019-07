Caldo, allerta ondate calore Marche 7/7

Allerta meteo della Protezione civile Marche per un aumento delle temperature che, in particolare domenica 7 luglio, porterà ondate di calore con allerta dei servizi sanitari e sociali e livello di pericolo tre (ad Ancona) e due in vari punti delle altre quattro province. Le previsioni indicano temperature fino a 37 gradi ad Ancona, Fermo, Macerata, fino a 38 gradi a Pesaro e Ascoli Piceno. Ad Ancona sotto la supervisione dell'assessorato alle Politiche sociali e Sanità del Comune del tavolo di coordinamento composto da istituzioni e associazioni, è attivo da giugno fino a settembre il piano operativo sulle ondate di calore. La raccomandazione che l'Amministrazione comunale rivolge in particolare agli anziani è - come di consueto - quella di bere molto e di evitare di uscire di casa nelle ore centrali, le più calde. Ad eventuali richieste di informazioni e assistenza è a disposizione, sette giorni su sette dalle 9 alle 19 il numero verde del Servizio "HELIOS" 800.450.020.