30/o "Teatri del Mondo" Porto S. Elpidio

Al via dal 14 al 20 luglio a Porto Sant'Elpidio la 30/a edizione del Festival internazionale di teatro per ragazzi "I Teatri del Mondo" con 40 compagnie tra italiane ed estere, 27 spettacoli, sette laboratori, mostre e premi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie.

L'iniziativa, sostenuta dalla Regione Marche, è organizzata dal Comune e dall'Associazione Lagrù sotto la direzione artistica di Oberdan Cesanelli. Si arricchisce quest'anno di un ulteriore spazio per il pubblico, con l'allestimento di un teatro in piazza Garibaldi, consolidando il concetto-guida di un evento che coinvolge tutta la città, e di un'anteprima di tre spettacoli e un laboratorio il 5, 6 e 7 luglio a Monte Urano.

Tra le proposte che spaziano dal teatro di figura a quello delle ombre, dalla danza alla musica al circo, c'è "Cappuccetto rosso" del Zaches Teatro di Firenze, assieme ad altre di importanti compagnie straniere come La Puntual (Spagna) e la State Puppet Theatre Varna (Bulgaria).