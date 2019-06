21/o Veregra Festival a Montegranaro

Al via il 21 giugno la 21/a edizione il Veregra Street Festival, kermesse internazionale dell'arte e del cibo di strada che si svolgerà fino al 29 giugno a Montegranaro in provincia di Fermo. E' uno dei più grandi festival italiani del settore che propone un ricco cartellone in nove intense giornate di incanti, prodigi e stupore con oltre 100 spettacoli delle più varie espressioni di arte urbana in piazze e vicoli del medioevale centro storico; improvvisazioni teatrali in tre case del centro, un matrimonio con sposi sui trampoli, la sezione "Food" con profumi e gustosità dello street food di qualità e dei piatti tradizionali marchigiani, la sezione "Children" con spettacoli e laboratori per bimbi, ragazzi e famiglie (24-26 giugno) con il Premio Nazionale Otello Sarzi, mostre, mercatino artigianale e eventi collaterali organizzati con associazioni cittadine. E' stato riproposta per il terzo anno consecutivo l'anteprima a Montemonaco "Fuori Strada, Artisti marchigiani per i Sibillini".