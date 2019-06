7/o Passaggi Festival saggistica a Fano

Dal 24 al 30 giugno scrittori, giornalisti, artisti, attori e poeti saranno a Fano (PU) per la 7/a edizione di Passaggi Festival, rassegna sulla saggistica e non solo. "Il nostro obiettivo - ha detto il direttore del festival Giovanni Belfiori alla presentazione del programma a Palazzo De' Pili a Fano - è riuscire ad avvicinare al libro chi normalmente non legge. Lo facciamo nel modo più semplice e lineare possibile, chiamando nomi di grande popolarità in grado di riempire le piazze ma anche di grande qualità in grado cioè di suscitare curiosità e interesse".

Passaggi Festival quest'anno è incentrato sul tema "C'era una volta in Europa", grazie al lavoro del comitato scientifico, presieduto da Nando dalla Chiesa, composto da Marino Sinibaldi, Alessandra Longo, Lorenzo Salvia, Giorgio Santelli, Claudio Novelli. La manifestazione si arricchisce ogni volta di nuovi contenuti e rassegne. Per 7 giorni, dal pomeriggio a mezzanotte, la città marchigiana diviene la capitale dei 'Libri vista mare'.