Messaggio papa prima Macerata-Loreto

Il messaggio di papa Francesco precederà la sera dell'8 giugno la partenza della 41/a edizione del pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto dallo Stadio Helvia Recina, l'8 maggio, dopo la celebrazione della messa da parte del card. Gualtiero Bassetti presidente Cei e arcivescovo di Perugia. Lo ha riferito egli stesso nell'incontro con il vescovo Emerito della Diocesi Fabriano-Matelica e ideatore e guida del cammino mons. Giancarlo Vecerrica in piazza S. Pietro alla benedizione della fiaccola che arriverà sabato a Macerata.

L'evento, per cui sono previste circa 80mila persone, avrà come slogan "Non sarai più solo, mai!" ed è stato presentato in una conferenza stampa a cui hanno partecipato, tra gli altri, mons.

Vecerrica, il sindaco di Macerata Romano Carancini e il prof.

Ermanno Calzolaio, presidente del "Comitato Pellegrinaggio a Loreto. In arrivo oltre 200 pullman di partecipanti provenienti anche da diversi paesi stranieri (Brasile, Colombia, Olanda, Svizzera, Croazia, ecc.).