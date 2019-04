Sindaco Pesaro,25/4 festa ringraziamento

(ANSA) - PESARO, 25 APR - "Oggi è la nostra festa del ringraziamento: mai dimenticarcelo. Siamo in un Paese democratico perché tante persone scelsero la libertà e la democrazia". Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, presidente di Legautonomie, nel 74esimo anniversario della Liberazione, davanti al monumento alla Resistenza. Il sindaco ha ricordati i partigiani, "gli alleati" e "tutti coloro che hanno dato la vita per farci crescere nella società in cui viviamo". "Ho vissuto con grande fastidio le parole di qualche autorevole esponente del governo italiano - ha detto ancora -. Il 25 aprile non è un derby tra fascisti e comunisti. La Liberazione non è un gioco, ma la celebrazione dei valori di un popolo. Che scelse la pace, la libertà e l'uguaglianza al posto della guerra, della dittatura e del razzismo". "I valori della Liberazione e della Resistenza vivono quotidianamente, nonostante l'evoluzione e i cambiamenti".