Questore Ancona, attenti a sicurezza locali

Controllo del territorio e contrasto ai "reati predatori" che più preoccupano i cittadini, ponendo la massima attenzione alle vittime di "crimini diffusi che non devono essere chiamati 'microcrimini'"; iniziative per la "sicurezza partecipata" e per informare i giovani, coinvolgendoli, sui rischi di droghe, bullismo e cyberbullismo.

Un occhio particolare anche alla gestione dei locali d'intrattenimento che è una "professione dove non ci si improvvisa" e che deve "occuparsi della safety". E' il "servizio ai cittadini" per la sicurezza la "stella polare" che guiderà l'azione del nuovo Questore di Ancona Claudio Cracovia, 63 anni, triestino, ex dirigente della Questura di Udine, che succede ad Oreste Capocasa. "Un'eredità pesante - ha osservato - sostituire un collega e una persona di assoluto valore professionale e umano". Sul fronte 'movida' il biglietto da visita di Cracovia sono otto sospensioni di licenze a locali a Udine per problemi legati a spaccio di droga o alcol somministrato a minori"