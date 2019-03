Falso allarme bomba in centro commerciale

(ANSA) - PORTO SANT'ELPIDIO (FERMO), 30 MAR - E' durato quasi tre ore l'allarme bomba in un centro commerciale di Porto Sant'Elpidio dopo una telefonata anonima. L'intera struttura è stata evacuata. Sul luogo gli agenti della Questura di Fermo, con squadre di polizia scientifica, la polizia municipale, i vigili del fuoco e mezzi di sccorso. Ma gli artificieri giunti da Ancona, che hanno passato al setaccio l'intera struttura (20 mila mq di superficie, una quarantina di negozi) con il 'robotino' non hanno trovato traccia di alcun ordigno. Secondo il sindaco di Porto Sant'Elpidio Nazzareno Franchellucci, !al momento dell'allerta all'interno c'era poco afflusso di clienti, c'erano per lo più addetti, credo circa 200 persone". Il centro commerciale è stato riaperto ai dipendenti e al pubblico. Le indagini proseguono per individuare l'autore o gli autori della telefonata, che potrebbero essere accusati di procurato allarme.